Доработка задачи ЦЛП на языке C++/C#

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Необходимо написать программу на тему:"Решение задачи линейного целочисленного программирования методом ветвей и границ." 

Основной метод в этой задаче - это симплекс-метод,он уже готов к использованию.

Остается доработать метод ветвей и границ.

Вот пример:http://www.matburo.ru/Examples/Files/LP_Num3.pdf

Программа должна быть реализована в среде разработки visual studio,на языке программирования C++ либо C#.

9 лет назад
ulanova_93
Елена 
32 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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