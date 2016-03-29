Транспортная задача C++

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен2 заявки1028 просмотров

Необходимо написать программный код,решающий транспортную задачу дискретной оптимизации на языке C++

Метод решения не важен

9 лет назад
ulanova_93
Елена 
32 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

hi-desu
Денис 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$5
1 день
В течении одного дня. Все как и ожидалось!
Елена проявила себя как ответственный заказчик. Оплата своевременная , с коммуникацией нет проблем. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

hi-desu
Денис 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад