Разработка сервиса мониторинга состояния компьютерной сети

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
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1. Написать программу имитирующую работу локальной вычислительной сети или [ эмуляция ЛВС ] или [развернуть сеть с помощью виртуальных машин(необходимо, чтобы было взаимодействие в сети)] 

2. Разработать сервис мониторинга работы сети (визуализация состояний/работы сети)

9 лет назад
amina2003aza
Аза 
59 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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