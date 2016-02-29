Hам нужно доработать систему дистанционного обучения. Платим только по результату. Вы разрабатываете то что нам нужно - мы проверяем -

производим оплату. Можете дорабатывать у себя на хостинге, бэкап мы

скинем. После проверки - произведем обмен. Вы нам систему доработанную - мы Вам оплату.

Здесь, ваши сообщения никто читать не будет.

Чтобы узнать больше деталей. Можете добавлятся в ВК http://vk.com/nicolashavrylov / http://vk.com/ivanov_ua

Срок на выполнение задания 2 недели.