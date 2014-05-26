Linux OCR Tool with Tesseract OCR (ImgMap)

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Закрыт1 заявка200 просмотров

Мы ищем для проекта фрилансера.

Step 1

  • Installation& configuration Linux Server incl. Tesseract OCR  (or similar)
Step 2

  • configuration fileserver & structure
Step 3 (OCRtool)

  • readXML file from UPLOAD directory
Step 4

  • Mapping IMG coords (100% scalable IMAGE MAP for responsive Websites)
  • GenerateHMTL 5 Code includes scalable imagemap
  • Write NewXML file in to cusomer directory
  • Transferoriginal file from UPLOAD directory to archive directory
Проект описан под: https://goo.gl/pC1mLi
Linux
9 лет назад
obmegmbh
43 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров