Инетрадио ICECAST на роутер, настройка Yandexdiscs по WEBDAV

ОПЛАТА ПОЭТАПНАЯ, высылаю пароли на роутер, как вижу, что работает хоть половина – оплачиваю. ЕСТЬ ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ. НИКАКОЙ ПРЕДОПЛАТЫ!!! Задание, написать скрипт на загрузку пмтришек из яндекс дисков, подключенных к роутеру, установить и настроить icecast для онлайн вещания радио с роутера!! Роутер openwrt. Сечас подключено 6 дисков, доподключить еще 8, как это сделать можно посмотреть в secret. Проект не закончен, ФРИЛАНСЕР недоступен :)) Спасибо предоплате!!! УРА! P.S. От Вас цена.