Нужно немного модифицировать p0f v.3 (на С)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное программирование
Завершен1 заявка238 просмотров

Есть приложение p0f с открытым исходным кодом для Unix систем, написанное на C. К данным p0f можно получить доступ по API. Необходимо немного его модифицировать, добавив доступ по API к еще 3-м элементам. Более подробно см. задание в ТЗ. Оплата по договоренности.

9 лет назад
amazonus
Петров 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

hi-desu
Денис 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$35
1 день
К Денису никаких вопросов. Все выполнил в оговоренный срок, сделал больше работы, чем обещал и в целом оставил только положительные впечатления. Советую, как исполнителя.
Сработались быстро и четко. Андрей организованно подошел к делу. Толковая постановка задачи, после ознакомления с которой не возникло вопросов. С коммуникацией и оплатой - нет проблем. Рекомендую данного заказчика

Заявки фрилансеров

hi-desu
Денис 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад