Собрать ipk python-pcapy http://www.coresecurity.com/corelabs-research/open-source-tools/pcapy Под Openwrt 15.05 https://downloads.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ar71xx/generic/ Есть патч для сборки https://github.com/kireevco/openwrt-packages/tree/master/lang/python-pcapy
Нужно немного модифицировать p0f v.3 (на С)
Есть приложение p0f с открытым исходным кодом для Unix систем, написанное на C. К данным p0f можно получить доступ по API. Необходимо немного его модифицировать, добавив доступ по API к еще 3-м элементам. Более подробно см. задание в ТЗ. Оплата по договоренности.
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