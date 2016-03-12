Нужно немного модифицировать p0f v.3 (на С)

Есть приложение p0f с открытым исходным кодом для Unix систем, написанное на C. К данным p0f можно получить доступ по API. Необходимо немного его модифицировать, добавив доступ по API к еще 3-м элементам. Более подробно см. задание в ТЗ. Оплата по договоренности.