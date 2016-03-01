Курсовая работа по экономике организаций, тема "Формирование прибыли организации" , требования к оформлению стандартные, введение обязательно, первая часть теория, вторая часть практическое задание, третья часть выводы и рекомендации, и заключение. Задание по практической части и ...
Реферат по предмету "Экономическая теория"
Реферат по предмету "Экономическая теория"
Название тем (на выбор дну):
1. Фундаментальные вопросы рыночной экономики. Сущность и основные черты рыночного хозяйства.
Субъектно-объектная определенность рыночных связей.
2. Экономическая система.Производственные факторы и их взаимодействие.
3. Доходы населения как материальная основа воспроизводства человеческого капитала. Инвестиции в человеческий
капитал.
Требования к работе:
Объем контрольной работы составляет 20-25 страниц, формат бумаги – А 4. Компьютерный набор текста в редакторе Microsoft Word, шрифт 14, интервал 1,5, поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху и внизу по 2 см. Заголовки печатаются прописными буквами без точки в конце и без подчеркивания.
Работа состоит из:
– введение,
– содержания основной части
- заключение
– списка использованной литературы.
Список использованной литературы включает в себя источники (не менее 5-6), которые должны отвечать принципу современности (год издания – не позднее последних трех лет).
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