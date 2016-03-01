Реферат по предмету "Экономическая теория"

Название тем (на выбор дну):

1. Фундаментальные вопросы рыночной экономики. Сущность и основные черты рыночного хозяйства.

Субъектно-объектная определенность рыночных связей.

2. Экономическая система.Производственные факторы и их взаимодействие.

3. Доходы населения как материальная основа воспроизводства человеческого капитала. Инвестиции в человеческий

капитал.

Требования к работе:

Объем контрольной работы составляет 20-25 страниц, формат бумаги – А 4. Компьютерный набор текста в редакторе Microsoft Word, шрифт 14, интервал 1,5, поля: слева – 3 см, справа – 1,5 см, сверху и внизу по 2 см. Заголовки печатаются прописными буквами без точки в конце и без подчеркивания.

Работа состоит из:

– введение,

– содержания основной части

- заключение

– списка использованной литературы.

Список использованной литературы включает в себя источники (не менее 5-6), которые должны отвечать принципу современности (год издания – не позднее последних трех лет).