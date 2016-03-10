Тема курсовой "Построение математических моделей,алгоритмов для решения задач дискретной оптимизации." Необходимо написать текст курсовой работы по пунктам: -Анализ задачи и общие теоретические сведения. 1.Математическое значение задач дискретной оптимизации. ...
Контрольная по ТММ
Тип: Контрольная работа
Дисциплина: Технология и организация перегрузочных процессов
Содержание: Практика
Вариант 12. Задание приложено в файле
Срок: 10.03.16
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