Написать Дипломную работу ( Выпускная квалификационная работа )

$100
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Закрыт10 заявок154 просмотра

Тема : Социальная защита инвалидов в Российской федерации.

60 страниц чистого текста. 

Условия:

Должен быть также выслан отчет антиплагиата.

Всю подробную информацию направлю на почтуисполнителю. ( план и все требования) 

Также необходимо сделать презентацию по ВКР (небольшую) по выдержке из ВКР, котораятакже должна быть написана в виде мини-доклада непосредственно длясамой защиты ВКР ( на защиту даётся 5-7 минут ).

Начать нужно как можно скорее, через 3 недели уже нужно сдатьВКР на проверку педагогу, для вынесения замечаний, потом даётся ещё 2 недели

для доработок, написания мини-доклада и подготовки презентации.

Оплата будет произведена после выполнения всех требований, доработок и предоставления на почту всех работ.

Заранее спасибо за уделённое время на знакомство с заданием.

9 лет назад
kurgina
Мария 
32 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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