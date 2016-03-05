Тема курсовой "Построение математических моделей,алгоритмов для решения задач дискретной оптимизации." Необходимо написать текст курсовой работы по пунктам: -Анализ задачи и общие теоретические сведения. 1.Математическое значение задач дискретной оптимизации. ...
Написать Дипломную работу ( Выпускная квалификационная работа )
Тема : Социальная защита инвалидов в Российской федерации.
60 страниц чистого текста.
Условия:
Должен быть также выслан отчет антиплагиата.
Всю подробную информацию направлю на почтуисполнителю. ( план и все требования)
Также необходимо сделать презентацию по ВКР (небольшую) по выдержке из ВКР, котораятакже должна быть написана в виде мини-доклада непосредственно длясамой защиты ВКР ( на защиту даётся 5-7 минут ).
Начать нужно как можно скорее, через 3 недели уже нужно сдатьВКР на проверку педагогу, для вынесения замечаний, потом даётся ещё 2 недели
для доработок, написания мини-доклада и подготовки презентации.
Оплата будет произведена после выполнения всех требований, доработок и предоставления на почту всех работ.
Заранее спасибо за уделённое время на знакомство с заданием.
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