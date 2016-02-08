Здравствуйте, Необходимо набрать текст из PDF в Эксель файл. Оплата 80 руб. Срок до 22-00 Прикрепляю файл. Часть текста набрано
Редактура научных статей
Необходима редактура выпуска научного журнала (социальные и гуманитарные науки) в соответствии с требованиями издательства (полные методические указания имеются). Объем необходимых умений и опыта: опыт корректуры, редактуры и оформления научных текстов (в том числе, сноски и списки литературы); желательно - знание английского языка; образование - перевод и переводоведение, лингвистика и межкультурные коммуникации, филология и т.д.
Перед началом работы необходимо выполнить тестовое задание (редактирование одной статьи).
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