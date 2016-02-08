Редактура научных статей

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт49 заявок853 просмотра

Необходима редактура выпуска научного журнала (социальные и гуманитарные науки) в соответствии с требованиями издательства (полные методические указания имеются). Объем необходимых умений и опыта: опыт  корректуры, редактуры и оформления научных текстов (в том числе, сноски и списки литературы); желательно - знание английского языка; образование - перевод и переводоведение, лингвистика и межкультурные коммуникации, филология и т.д.

Перед началом работы необходимо выполнить тестовое задание (редактирование одной статьи).

8 лет назад
Rodis
Елена 
43 года
18 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров