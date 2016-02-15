Проверить рубрикацию веб страниц ч4

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен3 заявки189 просмотров

В приложенном файле содержатся ссылки на веб страницы на английском языке

(всего 1023 страницы).

Для каждой из них поставлена в соответствие своя категория.

Требуется

- посмотреть каждую из веб страниц

- определить, правильно ли выставлены для них категории или нет

- записать либо 1 (да, правильно) либо 0 (нет, неправильно) в колонку ответов

9 лет назад
pmezentsev
Павел 
42 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

laretti
Юлия 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$12
2 дня
Юлия работает аккуратно и быстро. Доволен сотрудничеством с ней.
Приятный и внимательный заказчик, сотрудничество было продуктивным. Поставлена ясная задача и вместе с Павлом удалось достигнуть результата нужного качества.

Заявки фрилансеров

laretti
Юлия 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад