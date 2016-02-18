Проверить рубрикацию веб страниц ч3

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен3 заявки159 просмотров

В приложенном файле содержатся ссылки на веб страницы на английском языке

(всего 1082 страницы).

Для каждой из них поставлена в соответствие своя категория.

Требуется

- посмотреть каждую из веб страниц

- определить, правильно ли выставлены для них категории или нет

- записать либо 1 (да, правильно) либо 0 (нет, неправильно) в колонку ответов

9 лет назад
pmezentsev
Павел 
42 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

amur22
Ирина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$17
7 дней
Задача сделана хорошо. Спасибо. Рекомендую Ирину как аккуратного и вдумчивого исполнителя.
Только положительная оценка. Знает что хочет от исполнителя и тактично добивается результатов поставленной задачи. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

amur22
Ирина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад