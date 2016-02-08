Требуется редактор\корректор в одном лице для редактуры текстов строительной тематики. Есть массив текстов, который необходимо отредактировать, количество уточним в обсуждении. стоимость текста 100 руб, возможно повышение оплаты. текст около 4-7к. Требования к соискателю: ...
Набрать текст. Объём около 4-х листов
Здравствуйте,
Необходимо набрать текст из PDF в Эксель файл.
Оплата 80 руб. Срок до 22-00
Прикрепляю файл. Часть текста набрано
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