Набрать текст. Объём около 4-х листов

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Закрыт15 заявок469 просмотров

Здравствуйте,

Необходимо набрать текст из PDF в Эксель файл.

Оплата 80 руб. Срок до 22-00

Прикрепляю файл. Часть текста набрано

9 лет назад
alexej-nemov
Алексей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров