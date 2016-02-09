Внесение данных в базу Ecxel c сайта

Требуется редактор\корректор в одном лице для редактуры текстов строительной тематики. Есть массив текстов, который необходимо отредактировать, количество уточним в обсуждении. стоимость текста 100 руб, возможно повышение оплаты. текст около 4-7к. Требования к соискателю: ...