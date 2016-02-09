Внесение данных в базу Ecxel c сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен3 заявки143 просмотра

Необходимо перенести данные с сайта в таблицу.

9 лет назад
pmk71
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад

Выбранный исполнитель

stuurmann
Софья 
31 год
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Понравилось работать с Максимом. Задача грамотно сформулирована. Работа своевременно оплачена.

Заявки фрилансеров

stuurmann
Софья 
31 год
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад