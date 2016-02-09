Выполню качественный перевод, сделаю реферат/курсовую/исследовательскую работу по приемлемой Вам цене и к необходимому сроку. Качественно и недорого!

Рассматриваю любые Ваши заявки, в том числе на перевод, рерайтинг, копирайтинг и написание рефератов, курсовых, исследовательских работ, научных статей. Направленность: естественно-научные (биология, биотехнологии, биоинформатика, химия, биофизика), технические, спортивной тематики тексты.

Обо мне: имею опыт перевода и написания статей на английском языке в естественно-научной области, а также опыт участия на конференциях российского и международного формата (примеры работ и портфолио могу выслать по Вашему запросу). Работала мета-аналитиком над проектом Atlas Nutrition & Health DB для московского биомедицинского холдинга «Атлас».