stuurmann

Софья Ли stuurmann

 
29 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Выполню качественный перевод, сделаю реферат/курсовую/исследовательскую работу по приемлемой Вам цене и к необходимому сроку. Качественно и недорого!

Рассматриваю любые Ваши заявки, в том числе на перевод, рерайтинг, копирайтинг и написание рефератов, курсовых, исследовательских работ, научных статей. Направленность: естественно-научные (биология, биотехнологии, биоинформатика, химия, биофизика), технические, спортивной тематики тексты.

Обо мне: имею опыт перевода и написания статей на английском языке в естественно-научной области, а также опыт участия на конференциях российского и международного формата (примеры работ и портфолио могу выслать по Вашему запросу). Работала мета-аналитиком над проектом Atlas Nutrition & Health DB для московского биомедицинского холдинга «Атлас». 

Написание статей
Отзывы заказчиков
pmk71
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$5
10 баллов
8 лет назад
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