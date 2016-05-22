Исправление стилистических и орфографических ошибок

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен6 заявок241 просмотр

Нужно прочитать текст документации.  Понять и исправить не потеряв по дороге смысл.

Желательно что бы был опыт журналистики. Около 20 страниц.

Что то мне совсем не нравится как мы выразили свои мысли. 

9 лет назад
spiders
39 лет
20 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

xeniavoekova
29 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Все супер! Спасибо.
Было очень комфортно работать!

Заявки фрилансеров

xeniavoekova
29 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад