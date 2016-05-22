Требуется редактор\корректор в одном лице для редактуры текстов строительной тематики. Есть массив текстов, который необходимо отредактировать, количество уточним в обсуждении. стоимость текста 100 руб, возможно повышение оплаты. текст около 4-7к. Требования к соискателю: ...
Исправление стилистических и орфографических ошибок
Нужно прочитать текст документации. Понять и исправить не потеряв по дороге смысл.
Желательно что бы был опыт журналистики. Около 20 страниц.
Что то мне совсем не нравится как мы выразили свои мысли.
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