Портфолио
- Обработка предметной/коммерческой фотографии146 просмотров
- Удаление/изменение фона у фотографии/текста169 просмотров
- Ретуширование кожи и цветокоррекция199 просмотров
- Корректировка текста331 просмотр
- Обработка фотографий139 просмотров
- Рекламная продукция141 просмотр
- Разработка логотипа и рекламных листовок149 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
8 лет назад
Все супер! Спасибо.
Ответный отзыв
Было очень комфортно работать!
$10
10 баллов
8 лет назад
Выполнение заказа отложено на неопределенный срок по вине заказчика , т.е. моей, ввиду недостаточно точного описания заказа.
Ответный отзыв
Все устроило!
$50
10 баллов
8 лет назад
Всё сделано качественно и в срок! При выполнении заказа данный исполнитель постоянно находилась на связи, что способствовало быстрому учету всех нюансов во время работы. В итоге получил именно то, что ожидал! За что большое спасибо! Безусловно, рекомендую!
Ответный отзыв
Заказчик четко поставил задач, был вежлив. Буду рада дальнейшему сотрудничеству, рекомендую!
$6
10 баллов
8 лет назад
все супер! спасибо за помощь!
Ответный отзыв
Приятный во всех отношениях заказчик! Рекомендую!
$5
10 баллов
8 лет назад
Сдеано именно то, что было заказано, сделено отлично, вовремя прислано. Никаких замеечаний! Что еще нужно Заказчику? :)
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую)
Редактирование и Корректура
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#88
Дизайн продукции
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#115
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#345
Шрифты
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#69
Фотосъемка
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#75
Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#229
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#263
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#266
Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#331
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#1408