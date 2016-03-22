xeniavoekova

Ксения Воекова xeniavoekova

 
28 летЧехия/Прага
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Фотография, дизайн, рекламная продукция
Отзывы заказчиков
spiders
38 летУкраина
19 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Исправление стилистических и орфографических ошибок
Все супер! Спасибо.
Было очень комфортно работать!
Ответный отзыв
westernbid
53 годаСША
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Oформить текст в е-книжку в формате pdf, добавить обложку +иллюстрации
Выполнение заказа отложено на неопределенный срок по вине заказчика , т.е. моей, ввиду недостаточно точного описания заказа.
Все устроило!
Ответный отзыв
AndreyWeb-ID
Андрей 
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Качественные картинки для каталога
Всё сделано качественно и в срок! При выполнении заказа данный исполнитель постоянно находилась на связи, что способствовало быстрому учету всех нюансов во время работы. В итоге получил именно то, что ожидал! За что большое спасибо! Безусловно, рекомендую!
Заказчик четко поставил задач, был вежлив. Буду рада дальнейшему сотрудничеству, рекомендую!
Ответный отзыв
Alex_MM
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$6
10 баллов
8 лет назад
Корректировка прайс-листа (зрительная память)
все супер! спасибо за помощь!
Приятный во всех отношениях заказчик! Рекомендую!
Ответный отзыв
IgorKon
Игорь 
64 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Сделать логотипы по примеру
Сдеано именно то, что было заказано, сделено отлично, вовремя прислано. Никаких замеечаний! Что еще нужно Заказчику? :)
Четко поставленная задача, своевременная оплата. Рекомендую)
Ответный отзыв
Редактирование и Корректура
2 отзыва
$5/час
от $5от 1 дня
#88
Дизайн продукции
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#115
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#345
Шрифты
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#69
Фотосъемка
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#75
Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#229
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#263
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#266
Верстка полиграфии
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#331
Обработка фотографий
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#1408
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