Качественные картинки для каталога

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен5 заявок287 просмотров

Здравствуйте! Нужно разработать качественные изображения для каталога. Нужны только изображения в векторном формате и нечего больше, т.е. без создания самого каталога и так далее.

Примеры изображений: https://cloud.mail.ru/public/98rD/aPx1xddE4  (нужно скачать по ссылке). Изображения строительной тематики (фасадная система). Картинки нужны похожие на эти, но естественно оригинальные.

Жду Ваших предложений по цене и срокам)

9 лет назад
AndreyWeb-ID
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

xeniavoekova
29 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад
$50
5 дней
Всё сделано качественно и в срок! При выполнении заказа данный исполнитель постоянно находилась на связи, что способствовало быстрому учету всех нюансов во время работы. В итоге получил именно то, что ожидал! За что большое спасибо! Безусловно, рекомендую!
Заказчик четко поставил задач, был вежлив. Буду рада дальнейшему сотрудничеству, рекомендую!

Заявки фрилансеров

xeniavoekova
29 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
9 лет назад