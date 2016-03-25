Качественные картинки для каталога

Здравствуйте! Нужно разработать качественные изображения для каталога. Нужны только изображения в векторном формате и нечего больше, т.е. без создания самого каталога и так далее.

Примеры изображений: https://cloud.mail.ru/public/98rD/aPx1xddE4 (нужно скачать по ссылке). Изображения строительной тематики (фасадная система). Картинки нужны похожие на эти, но естественно оригинальные.

Жду Ваших предложений по цене и срокам)