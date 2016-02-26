Доработка иллюстрации

Есть исходник иллюстрации (ai формат).

Требуется сделать доработки:

1. Убираем всех куми-куми, вместо Куми мы сажаем одного взрослого (или двух взрослых) спиной к нам, и делаем двоих детей, которые тоже сидят к нам спиной (как в первоначальном варианте, только делаем их не похожими на "гопников")

2. Люди должны смотреть на проекцию, не на огонь

3. Свет от проектора делаем рассеянным

4. Кубик не должен быть таким кубичным: то есть он сейчас очень похож на неотесанный брусочек, нужны более мягкие и плавные линии

5. Картинка самого мультика должна быть ярче и четче.