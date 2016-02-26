Подробное техническое задание – в прикрепленном файле.
Доработка иллюстрации
Есть исходник иллюстрации (ai формат).
Требуется сделать доработки:
1. Убираем всех куми-куми, вместо Куми мы сажаем одного взрослого (или двух взрослых) спиной к нам, и делаем двоих детей, которые тоже сидят к нам спиной (как в первоначальном варианте, только делаем их не похожими на "гопников")
2. Люди должны смотреть на проекцию, не на огонь
3. Свет от проектора делаем рассеянным
4. Кубик не должен быть таким кубичным: то есть он сейчас очень похож на неотесанный брусочек, нужны более мягкие и плавные линии
5. Картинка самого мультика должна быть ярче и четче.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Результат конкурса будет объявлен 15 марта в полдень (GMT+2). Уровень детализации - низкий, что в общем-то, оправдано стилистикой игры. Формат - свободный. Примем любые работы, в том числе сканы рисунков карандашом ...Завершен9 лет назад
- $20
Тестовое задание. Скачайте файл, пройдя по одной из двух предложенных ссылок (DropBox, GoogleDrive). Размер файла - 131.3MB. Формат - psd. Внутри вы найдёте урезанную первую часть первой сцены. Ваша задача ...Закрыт9 лет назад
Имеется в простом информативном виде дерево целей/решений. Необходимо при помощи Visio (или аналогичной программы) привести это в привлекательный вид для предоставления на тендере для разъяснения информации. Это будет пропечатываться на бумаге формата А0 (или А1). ...Закрыт9 лет назад
- $4
Здравствуйте, Нужна карта района в распечатанном виде, сделанная используя сервис openstreetmap.ru Я начал делать карту Богучарского района Воронежской области в формате PSD, но не хватило терпения доделать. Скачать можно ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте нужно составить красиво рекламную брошюру или как там правильно называется для дальнейшего принта в большом количестве и расклеивания в подъездах и т..д.. с вас только требуется красиво и четко все сделать, составить.Иллюстрации и Рисунки14 заявокЗакрыт9 лет назад
- $93
Мы ведем бизнес-паблик ВКонтакте prabiz.ru К сожалению, наш иллюстратор не справляется с объемом работ.И поэтому нам нужен второй иллюстратор. Внимательно посмотрите в паблике в каком стиле нарисованыперсонажи, фоны, объекты. Нам нужен тот, ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Нужно конвектировать несколько иконок из ai в pngЗавершен9 лет назад
Нужна серьезная инфографика, аналогичная этому примеру по качеству и стилю: https://www.behance.net/gallery/6659287/Agricultural-infographics Идея есть и будет отправлена после согласования сроков и стоимости работы. Просьба указать стоимость, срок, портфолио. Дедлайн до вечера субботы 27 февраля. Пост ...Закрыт9 лет назад
Идея есть и будет отправлена после согласования сроков и стоимости работы. Просьба указать стоимость, срок, портфолио. Дедлайн до вечера субботы 27 февраля. Пост оплата по согласованию скетча.Завершен9 лет назад