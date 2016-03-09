Срочно, нужен хороший иллюстратор на отрисовку скетча

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок270 просмотров

Идея есть и будет отправлена после согласования сроков и стоимости работы. Просьба указать стоимость, срок, портфолио.

Дедлайн до вечера субботы 27 февраля. Пост оплата по согласованию скетча.

9 лет назад
pserebryakov
Павел 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$7
1 день
Спасибо, Екатерине, она очень выручила по срокам и прекрасно поняла задачу. Рекомендуем для сотрудничества!
Очень приятно было сотрудничать . Задача поставлена четко и понятно . Оплата моментальная . Рекомендую

Заявки фрилансеров

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад