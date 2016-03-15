Отрисовать изображение в векторе

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Завершен10 заявок289 просмотров

Необходимо отрисовать изображение в вектор, при этом:

- Сохранить плавность линий и гармоничность рисунка

- Убрать рябь и сделать цвета тона чуть более контрастными (необходимо для печати).

- Выделенные красным заменить на более выраженные полутона.

Сохранить таким образом, чтобы можно было легко менять тон каждого лепестка.

9 лет назад
paol0o
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад
$10
1 день
Быстро и красиво
Четкая задача, мгновенная оплата, продолжаем сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Helg_Ar
Олег 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад
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Иллюстрации и Рисунки