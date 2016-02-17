Сделать несколько постеров

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Закрыт17 заявок282 просмотра

Нужно взять логотип\эмблему (она уже готова) и сделать несколько постеров, чтобы эмблема была на фоне тематических картин (их надо найти по заданной тематике). Главное, чтобы было стильно.

9 лет назад
admin1516
Владимир 
41 год
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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