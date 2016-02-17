Ювелирный дизайнер, желательно владение 3D либо же Эскизно

Сайт: csgad.cоm Перед согласием на выполнение задания, прошу внимательно ознакомиться с тематикой сайта. Необходимо нарисовать подложку на все страницы (кроме главной) подложки в формате JPEG. Которые будут соответствовать тематике сайта и тематике страницы. ...