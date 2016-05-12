Скетч интерьера паба (бара)

Для оформления стен в офисе необходимо изготовить полноцветный рисунок в стиле, представленном в приложении.

Формат рисунка будет 5 метров на 2 метра.

Исходные данные: есть перегорока со скошенным углом (план прикреплен ниже), внутри помещение будет в стиле паба (стойка, барные стулья). Необходимо там визуализировать на стенах у помещения в стилизации паба, чтобы добавилась перспектива и максимально расширилось пространство.Перегородка условно поделена на три части: - наибольшее полотно, - скошенная часть и часть с дверью. На большей части представляется изображение ряда столов со стульями у окон; на скошенной части - мини сцена в пабе с группой Битлз, на третьей части - некое логическое продолжение паба (может быть обыграть вход).От руки зоны прикреплены тоже ниже, как и исходное помещение.