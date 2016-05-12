Добрый день! Нужен 2D-художник для оформления "текстовой" RPG, новеллы. Стилистика а-ля гравюры, иллюстрации в старинных книгах Спасибо!
Скетч интерьера паба (бара)
Для оформления стен в офисе необходимо изготовить полноцветный рисунок в стиле, представленном в приложении.
Формат рисунка будет 5 метров на 2 метра.
Исходные данные: есть перегорока со скошенным углом (план прикреплен ниже), внутри помещение будет в стиле паба (стойка, барные стулья). Необходимо там визуализировать на стенах у помещения в стилизации паба, чтобы добавилась перспектива и максимально расширилось пространство.Перегородка условно поделена на три части: - наибольшее полотно, - скошенная часть и часть с дверью. На большей части представляется изображение ряда столов со стульями у окон; на скошенной части - мини сцена в пабе с группой Битлз, на третьей части - некое логическое продолжение паба (может быть обыграть вход).От руки зоны прикреплены тоже ниже, как и исходное помещение.
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