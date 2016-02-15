Рисунок для принта на ткань

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Закрыт7 заявок285 просмотров

На данный момент в поиске человека, который сможет делать эскизы для печати на ткани (футболки, регланы и т.д.). Тематика военная (украинская). Рисунок и надпись, по типу лозунга. Рисунок нужен в формате векторной графики сделанный в программах Corel Draw или Adobe Illustrator. Количество цветов 5, максимум 6, 300+ dpi. Для шелкотрафаретной печати. Пример чего мы хотим: http://www.7point62design.com/collections/all-mens-ts 

9 лет назад
iLadaV
38 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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