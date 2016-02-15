Рисунок для принта на ткань

На данный момент в поиске человека, который сможет делать эскизы для печати на ткани (футболки, регланы и т.д.). Тематика военная (украинская). Рисунок и надпись, по типу лозунга. Рисунок нужен в формате векторной графики сделанный в программах Corel Draw или Adobe Illustrator. Количество цветов 5, максимум 6, 300+ dpi. Для шелкотрафаретной печати. Пример чего мы хотим: http://www.7point62design.com/collections/all-mens-ts