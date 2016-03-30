Сделать дизайн страниц в файле пдф с нашим текстом

Добрый день,Нужно подготовить картинки, которые иллюстрируют сюжет для баннера витаминного препарата (сценарий тутhttps://yadi.sk/i/LOWEL8DOotcoa) Понадобится 5-6 картинок, которые иллюстрируют развитие сюжета. Местами надо будет подумать и покреативить, как лучше визуализировать то или иное свойство препарата. Можно ...