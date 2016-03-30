Сделать дизайн страниц в файле пдф с нашим текстом

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Завершен2 заявки152 просмотра

Нужно стилизировать две страницы с текстом под общий дизайн файла.

Мы даем текст, в итоге должен выйти пдф файл с добавленными двумя новыми страницами.

Предлагайте ваши бюджеты.

Предпочтение людям из Украины.

9 лет назад
brandway
38 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

annades
30 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Все отлично!
Все было ок, рекомендую!

Заявки фрилансеров

annades
30 лет
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 лет назад

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