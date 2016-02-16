Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Необходимо создать простой коллаж для последующей печати на формате А0

Ничего не нужно рисовать – необходимо просто расположить готовые элементы на листе.

Все необходимые элементы коллажа можно купить на фотостоке (shutterstock или fotolia).

Подробное ТЗ в приложении

Выходной макет в .cdr или .psd высокого разрешения (чтобы не было видно пикселей при печати на А0) со слоями

Срок 1 день

Оплата по факту работы

Способы оплаты – карта любого банка (-2%), Альфа-банк, ЯД