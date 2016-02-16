Создать простой коллаж

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки198 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры!  

Необходимо создать простой коллаж для последующей печати на формате А0  

Ничего не нужно рисовать – необходимо просто расположить готовые элементы на листе.  

Все необходимые элементы коллажа можно купить на фотостоке (shutterstock или fotolia).  

Подробное ТЗ в приложении  

Выходной макет в .cdr или .psd высокого разрешения (чтобы не было видно пикселей при печати на А0) со слоями  

Срок 1 день  

Оплата по факту работы  

Способы оплаты – карта любого банка (-2%), Альфа-банк, ЯД

9 лет назад
rastamakc
Максим 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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