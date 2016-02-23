Для оформления стен в офисе необходимо изготовить полноцветный рисунок в стиле, представленном в приложении. Формат рисунка будет 5 метров на 2 метра. Исходные данные: есть перегорока со скошенным углом (план прикреплен ниже), ...
Имитация наброска (скетча) дизайна интерьера и набор иконок
Здравствуйте, необходимо нарисовать изображение имитирующее набросок дизайна жилого интерьера. Можно в карандаше или, да простят меня коллеги, как в соседней теме:
https://www.weblancer.net/download/2178609.jpg
http://rghost.ru/6N8HPLMBF.view
Размер итогового изображения 1800*1200.
Предлагаю следующий вариант работы: Вы выбираете несколько фотографий интерьера (например, 3) я выбираю из них одну и Вы по ней работаете. Почему не даю фото сразу — не знаю нюансов, может быть какие-то отрисовать тяжелее.
Фото брать с интернета.
+ дополнительно, в том же стиле отрисовать несколько иконок. Сейчас додумывать уже не хочу, просто перечислю для какого текста они нужны, потом можно будет обсудить подробнее:
1. хорошие/опытные/великолепные дизайнеры
2. фиксированный бюджет
3. собственная служба снабжения
4. опытные строители
5. штраф 5% за каждый день просрочки
6. гарантия 5 лет
Прошу, по возможности, сразу указывать итоговые сроки и стоимость. Так быстрее смогу принять Вашу заявку. Ну и пишите, в каком варианте хотите выполнить работу. Эти элементы будут использоваться на сайте, первый как фон шапки, иконки просто в теле.
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