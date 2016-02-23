Имитация наброска (скетча) дизайна интерьера и набор иконок

Здравствуйте, необходимо нарисовать изображение имитирующее набросок дизайна жилого интерьера. Можно в карандаше или, да простят меня коллеги, как в соседней теме:

https://www.weblancer.net/download/2178609.jpg

http://rghost.ru/6N8HPLMBF.view

Размер итогового изображения 1800*1200.

Предлагаю следующий вариант работы: Вы выбираете несколько фотографий интерьера (например, 3) я выбираю из них одну и Вы по ней работаете. Почему не даю фото сразу — не знаю нюансов, может быть какие-то отрисовать тяжелее.

Фото брать с интернета.

+ дополнительно, в том же стиле отрисовать несколько иконок. Сейчас додумывать уже не хочу, просто перечислю для какого текста они нужны, потом можно будет обсудить подробнее:

1. хорошие/опытные/великолепные дизайнеры

2. фиксированный бюджет

3. собственная служба снабжения

4. опытные строители

5. штраф 5% за каждый день просрочки

6. гарантия 5 лет

Прошу, по возможности, сразу указывать итоговые сроки и стоимость. Так быстрее смогу принять Вашу заявку. Ну и пишите, в каком варианте хотите выполнить работу. Эти элементы будут использоваться на сайте, первый как фон шапки, иконки просто в теле.