Эскиз/дизайн ювелирных изделий - браслет, подвеска, кольцо

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен2 заявки305 просмотров

Нужен дизайнер для ювелирных изделий на основе утвержденного изделия сделать похожую серию для браслет, подвеска, кольцо - мужской и женский вариант 

9 лет назад
pro100art
39 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

9116828
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад
$200
4 дня
Молодец, трудолюбивая и исполнительная
К сожалению, оставлю отрицательный отзыв, ибо сумма оплаты оказалась сюрпризом. А так коммуникабельный, приятный в общении человек.

Заявки фрилансеров

9116828
35 лет
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
9 лет назад

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