Серия изображений городов

Необходимо создать 250 изображений канадских городов для дальшейшей распечатки и нанесения на бижутерию (в распечатанном виде 1,5 см).

Изображение должно быть достаточно четким, контрастным, ярким, чтобы хорошо просматривалось (и узнавалось) в таком маленьком размере. Примеры работ в приложении.

Наименования городов и достопримечательностей предоставим. В качестве рабочего материала разрешается использовать бесплатные изображения с расширенной лицензией для коммерческого использования с открытых источников (например pixabay.com)

Важно создать творческие работы: не просто обрезать готовое фото и поменять цвет, но интересно приподнести, создать идею, настроение. Например,

1. Сделать фото-рамку с символами канады (можно силуэтами, можно цветные веселенькие), внутрь которой затем вставить разные фото.

2. Можно создать небольшую историю. Например фото какой-нибудь известной башни (немного на заднем плане), а не переднем парочка с зонтиком.

3. Иногда достаточно просто добавить одну деталь: котов на крыше, голубя на подоконнике, зонтик на асфальте...

Сроки 2-4 недели.

Оплата 30 т.р. за весь объем работ (аванс 30% в середине процесса).

Тестовое задание : подготовить 5 изображений на тему Торонто и Онтарио (как минимум два из них в векторе).

Если сработаемся пригласим для работы над следующими этапами: на 2-й этап-США, 3-й этап-Европа. Каждый этап 30 т.р.

Подробности на e-mail.