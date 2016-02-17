Для оформления стен в офисе необходимо изготовить полноцветный рисунок в стиле, представленном в приложении. Формат рисунка будет 5 метров на 2 метра. Исходные данные: есть перегорока со скошенным углом (план прикреплен ниже), ...
Серия изображений городов
Необходимо создать 250 изображений канадских городов для дальшейшей распечатки и нанесения на бижутерию (в распечатанном виде 1,5 см).
Изображение должно быть достаточно четким, контрастным, ярким, чтобы хорошо просматривалось (и узнавалось) в таком маленьком размере. Примеры работ в приложении.
Наименования городов и достопримечательностей предоставим. В качестве рабочего материала разрешается использовать бесплатные изображения с расширенной лицензией для коммерческого использования с открытых источников (например pixabay.com)
Важно создать творческие работы: не просто обрезать готовое фото и поменять цвет, но интересно приподнести, создать идею, настроение. Например,
1. Сделать фото-рамку с символами канады (можно силуэтами, можно цветные веселенькие), внутрь которой затем вставить разные фото.
2. Можно создать небольшую историю. Например фото какой-нибудь известной башни (немного на заднем плане), а не переднем парочка с зонтиком.
3. Иногда достаточно просто добавить одну деталь: котов на крыше, голубя на подоконнике, зонтик на асфальте...
Сроки 2-4 недели.
Оплата 30 т.р. за весь объем работ (аванс 30% в середине процесса).
Тестовое задание : подготовить 5 изображений на тему Торонто и Онтарио (как минимум два из них в векторе).
Если сработаемся пригласим для работы над следующими этапами: на 2-й этап-США, 3-й этап-Европа. Каждый этап 30 т.р.
Подробности на e-mail.
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