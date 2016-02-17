Нужен цветной рисунок вдохновлённой учительницы у доски

Нужен цветной рисунок девушки-учителя, которая вдохновлена своей работой, возможно, даже улыбается. Техника выполнения рисунка на Ваше усмотрение. Одной рукой она указывает в сторону, другую протягивает к классу, класс рисовать не надо, но нужна классическая зеленая доска за её спиной. Больше ничего рисовать не надо. Девушка в строгом темном костюме (юбка-пиджак), в очках,волосы собраны, тёмных оттенков, красивая. Стиль более реалистичный, нежели условно-мультяшный. Особо заморачиваться не стоит, главное,чтобы картинка радовала взгляд, была уместна на страничке или на обложке. Оплата или предоплата на Ваших условиях, бюджет зарезервировать сейчас не хочу, однако вопрос с оплатой решим как Вам будет удобно после того, как увижу примеры Ваших работ. Ваши предложения и сроки? :-)