Николай сделал всё так, как надо. За свои труды взял ОЧЕНЬ умеренную оплату, постоянно был на связи, все уточняющие вопросы задавал по существу и быстро корректировал процесс выполнения проекта. По пунктам выполнил техническое задание, счёл возможным доделать пару достаточно тягомотных вещей, которые мы решили добавить уже окончив, по сути, выполнять саму работу. Жаль даже, что пока делать ничего с сайтом не надо, ему можно доверить своё детище без вопросов. Пусть у Николая всё будет хорошо и заказчиков ему побольше. :-) Спасибо.