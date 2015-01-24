Pagiev

Владимир Pagiev

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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Отзывы фрилансеров

nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Необходимо переделать сайт на joomla, добавить новые опции
Joomla
От сотрудничества только положительные эмоции. Рекомендую как надежного работодателя!
Николай сделал всё так, как надо. За свои труды взял ОЧЕНЬ умеренную оплату, постоянно был на связи, все уточняющие вопросы задавал по существу и быстро корректировал процесс выполнения проекта. По пунктам выполнил техническое задание, счёл возможным доделать пару достаточно тягомотных вещей, которые мы решили добавить уже окончив, по сути, выполнять саму работу. Жаль даже, что пока делать ничего с сайтом не надо, ему можно доверить своё детище без вопросов. Пусть у Николая всё будет хорошо и заказчиков ему побольше. :-) Спасибо.
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