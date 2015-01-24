Нужен цветной рисунок девушки-учителя, которая вдохновлена своей работой, возможно, даже улыбается. Техника выполнения рисунка на Ваше усмотрение. Одной рукой она указывает в сторону, другую протягивает к классу, класс рисовать не надо, но нужна классическая зеленая ...
Действие аккаунта приостановлено!
- Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт taxi-kmv.com. Необходимо: 1) на странице контакты нужно поставить значки операторов, а не их названия. 2) На странице "машины" поставить картинки автомобилей: рено меган 2 седан, фольцваген поло седан, деу ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Есть сайт-визитка на Joomla, принимающий заказы на вызов такси и отправляющий e-mail исполнителю - частному провинциальному таксисту. Сайт работал хорошо ровно год, а потом появились какие-то боты, которые сломали модуль, отправляющий e-mail. Сам сайт продолжает ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$20
10 баллов
10 лет назад
Joomla
От сотрудничества только положительные эмоции. Рекомендую как надежного работодателя!
Ответный отзыв
Николай сделал всё так, как надо. За свои труды взял ОЧЕНЬ умеренную оплату, постоянно был на связи, все уточняющие вопросы задавал по существу и быстро корректировал процесс выполнения проекта. По пунктам выполнил техническое задание, счёл возможным доделать пару достаточно тягомотных вещей, которые мы решили добавить уже окончив, по сути, выполнять саму работу. Жаль даже, что пока делать ничего с сайтом не надо, ему можно доверить своё детище без вопросов. Пусть у Николая всё будет хорошо и заказчиков ему побольше. :-) Спасибо.