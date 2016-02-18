Необходимо перевести карандашный эскиз в вектор и раскрасить
Сделать два коллажа для презентации
Здравствуйте. Нужно сделать два коллажа для презентации. На тему политики и казино.
Срочно.
Присылайте примеры и пишите цены.
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