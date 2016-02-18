Разработка постера для сайта

Требуется разработать постер для сайта на основе уже имеющегося фотоматериала заказчика. Стиль постера - Баухаус + 70е (по цветовой гамме и исполнению). На выходе хайрез в .psd (в слоях). Нужен графический дизайнер, который имеет опыт отрисовки такого рода постера профессионально. В случае успешной работы возможен доп. заказ.

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