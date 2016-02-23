Нужно взять логотип\эмблему (она уже готова) и сделать несколько постеров, чтобы эмблема была на фоне тематических картин (их надо найти по заданной тематике). Главное, чтобы было стильно.
Иллюстрация "Девушка-кондитер на своей кухне"
Стиль рисунка мультяшный, манга.
Девушка в фартуке и с шапочкой.
На столе перед девушкой торт, в торте свечки - 24.
Другие элементы на столе приветствуются.
Сзади кухня кондитера, творческий беспорядок.
Фото девшуки вышлю
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен цветной рисунок девушки-учителя, которая вдохновлена своей работой, возможно, даже улыбается. Техника выполнения рисунка на Ваше усмотрение. Одной рукой она указывает в сторону, другую протягивает к классу, класс рисовать не надо, но нужна классическая зеленая ...Иллюстрации и Рисунки17 заявокЗакрыт9 лет назад
- $200
Нужен дизайнер для ювелирных изделий на основе утвержденного изделия сделать похожую серию для браслет, подвеска, кольцо - мужской и женский вариантЗавершен9 лет назад
Требуется нарисовать подобную картинку и анимировать ее. Пожалуйста, в заявке написать стоимость и срок исполнения. Пример того, что нужно сделать. Для того чтобы правильно оценить сроки и стоимость, представьте, что нужно будет нарисовать ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Нам нужна иллюстрация для статьи в блоге, либо рисованная от руки, либо схематичная. Ниже подробное описание. Срок выполнения - до завтра. Укажите желаемую стоимость работы. Описание идеи: Нужно сделать график отношений, на котором должно быть ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо создать 250 изображений канадских городов для дальшейшей распечатки и нанесения на бижутерию (в распечатанном виде 1,5 см). Изображение должно быть достаточно четким, контрастным, ярким, чтобы хорошо просматривалось (и узнавалось) в таком ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен ювелирный дизайнер, который сможет подхватить желаемое направление по предоставленному примеру и развить серию изделий похожих стилистически пример во вложениеИллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $300
Необходимо создать\подобрать набор элементов инфографики. Тематика: обмен электронных валют. С помощью этих элементов планируется создание полноценных уникальных брендированых картинок для посадочных страниц обменника электронных валют. Также интересует создание этих ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно стилизировать две страницы с текстом под общий дизайн файла. Мы даем текст, в итоге должен выйти пдф файл с добавленными двумя новыми страницами. Предлагайте ваши бюджеты. Предпочтение людям из Украины.Завершен9 лет назад
Здравствуйте, необходимо нарисовать изображение имитирующее набросок дизайна жилого интерьера. Можно в карандаше или, да простят меня коллеги, как в соседней теме: https://www.weblancer.net/download/2178609.jpg http://rghost.ru/6N8HPLMBF.view Размер итогового изображения 1800*1200. Предлагаю следующий ...Завершен9 лет назад