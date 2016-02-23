Иллюстрация "Девушка-кондитер на своей кухне"

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка219 просмотров

Стиль рисунка мультяшный, манга.

Девушка в фартуке и с шапочкой.

На столе перед девушкой торт, в торте свечки - 24.

Другие элементы на столе приветствуются.

Сзади кухня кондитера, творческий беспорядок.

Фото девшуки вышлю

9 лет назад
egor_s
Егор 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

MiayMiay
35 лет
9 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
9 лет назад
$35
3 дня
Я выбрал Елизавету исполнителем за классный стиль иллюстраций и не пожалел! Лиза подошла к работе с полной самоотдачей. 3 дня мы постоянно находилась на связи, художница стоически выдержала все мои бесконечные пожелания и правки, следуя моим просьбам, полностью меняла эскизы, изучала предоставленные фото и запрашивала новые, до тех пор пока мы окончательно не пришли к желаемому результату. В процессе работы я увеличил сумму оплаты на треть, зная, что стоимость часа работы художницы равна 8$. В итоге я получил именно такую иллюстрацию, которую представлял себе при заказе - живую, насыщенную, интересную! Работа была сдана без каких-либо задержек. Это важный момент, так как иллюстрация была подароком ко Дню Рождения! Выбирая эту художницу, вы точно останетесь довольны результатом! :)
Работать с заказчиком было легко и приятно! Постановка задачи подробная, на связь выходил всегда. Мечта исполнителя :) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

MiayMiay
35 лет
9 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
9 лет назад