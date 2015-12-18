2D художник.
Мой блог: https://vk.com/public108733312
Behance: https://www.behance.net/MiayMiay
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Игровые иконки306 просмотров
- TV-Vinil264 просмотра
- Gameart1037 просмотров
- Viking_book1274 просмотра
- Material practice357 просмотров
- Графика и наброски391 просмотр
- House292 просмотра
- German Shepard382 просмотра
- The Lion King poster379 просмотров
- Аниме-воплощение1195 просмотров
Отзывы заказчиков
$35
10 баллов
8 лет назад
Я выбрал Елизавету исполнителем за классный стиль иллюстраций и не пожалел! Лиза подошла к работе с полной самоотдачей. 3 дня мы постоянно находилась на связи, художница стоически выдержала все мои бесконечные пожелания и правки, следуя моим просьбам, полностью меняла эскизы, изучала предоставленные фото и запрашивала новые, до тех пор пока мы окончательно не пришли к желаемому результату. В процессе работы я увеличил сумму оплаты на треть, зная, что стоимость часа работы художницы равна 8$. В итоге я получил именно такую иллюстрацию, которую представлял себе при заказе - живую, насыщенную, интересную! Работа была сдана без каких-либо задержек. Это важный момент, так как иллюстрация была подароком ко Дню Рождения! Выбирая эту художницу, вы точно останетесь довольны результатом! :)
Ответный отзыв
Работать с заказчиком было легко и приятно! Постановка задачи подробная, на связь выходил всегда. Мечта исполнителя :) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$42
10 баллов
8 лет назад
Лиза, великолепный специалист. К работе подошла креативно, все довела до состояние готовности и добавила изюминки. Сотрудничеством довольны, будем продолжать в дальнейшем :) Всем рекомендую!)
Ответный отзыв
Очень приятно работать с Татьяной! Задачи ставятся ясно, оплата в срок, лёгкое общение с рабочей этикой. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество! Огромное спасибо!
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
$14/час
от $28от 2 дней
нет рейтинга