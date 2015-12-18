Я выбрал Елизавету исполнителем за классный стиль иллюстраций и не пожалел! Лиза подошла к работе с полной самоотдачей. 3 дня мы постоянно находилась на связи, художница стоически выдержала все мои бесконечные пожелания и правки, следуя моим просьбам, полностью меняла эскизы, изучала предоставленные фото и запрашивала новые, до тех пор пока мы окончательно не пришли к желаемому результату. В процессе работы я увеличил сумму оплаты на треть, зная, что стоимость часа работы художницы равна 8$. В итоге я получил именно такую иллюстрацию, которую представлял себе при заказе - живую, насыщенную, интересную! Работа была сдана без каких-либо задержек. Это важный момент, так как иллюстрация была подароком ко Дню Рождения! Выбирая эту художницу, вы точно останетесь довольны результатом! :)