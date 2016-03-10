Перевести рисунок в вектор и раскрасить

Требуется нарисовать подобную картинку и анимировать ее. Пожалуйста, в заявке написать стоимость и срок исполнения. Пример того, что нужно сделать. Для того чтобы правильно оценить сроки и стоимость, представьте, что нужно будет нарисовать ...