Перевести рисунок в вектор и раскрасить

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен16 заявок306 просмотров

Необходимо перевести карандашный эскиз в вектор и раскрасить

9 лет назад
aYakovlev
Антон 
33 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

moschckov
Евгений 
41 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Хороший исполнитель, сделал все изменения которые просил, я остался доволен)
Оплата вовремя рекомендую.

Заявки фрилансеров

moschckov
Евгений 
41 год
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад