Обрисовать силуэтом позицию

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт18 заявок318 просмотров

Обрисовать силуэт позиции.

Необходимо обрисовать силуэт позиции с фотографии по примеру силуэта с логотипа в украинском стиле.

в векторном формате

украинском стиль: один силуэт - голубой, второй - желтый.

по примеру - https://dropmefiles.com/jINhY

фото новой позиции - https://dropmefiles.com/CyebN

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9 лет назад
ftanjusha
33 года
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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