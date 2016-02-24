Нарисовать/создать/найти картинку

  1. Биржа фриланса
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Закрыт7 заявок277 просмотров

Закупаю в пабликах вк посты и размещаю их. 

Тематика постов: Подборка подарков женщинам на 8 марта. Размещаюсь в пабликах с мужской аудиторией. Нужно создать/нарисовать/взять(должна быть не заезженной)/найти картинку(должна быть не заезженной), чтобы она хорошо подходила под тематику поста) Она должна быть яркой, привлекающей внимание) Жду ваших предложений)

9 лет назад
Victor125
Виктор 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв(-1)

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Нет заявок фрилансеров