Отрисовать основную картинку для Facebook

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок241 просмотр

ТЗ прилагаю

9 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$10
1 день
Профессиональная работа. Получилась очень милая и эмоциональная картинка. Спасибо!
Очень приятно сотрудничать !!! Оплата моментальная . Рекомендую !

Заявки фрилансеров

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад