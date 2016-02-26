Необходимо отрисовать изображение в вектор, при этом: - Сохранить плавность линий и гармоничность рисунка - Убрать рябь и сделать цвета тона чуть более контрастными (необходимо для печати). - Выделенные красным ...
Отрисовать основную картинку для Facebook
ТЗ прилагаю
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. Нужно сделать два коллажа для презентации. На тему политики и казино. Срочно. Присылайте примеры и пишите цены.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт9 лет назад
- $20
Необходимо разработать комплект баннеров таких размеров: 728*90 250*250 336*280 120*600 Цель создания баннеров: прорекламировать ресурс в KMC Google. Ресурс - ресурс газовые автомобильные заправки. На ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $35
Обрисовать силуэт позиции. Необходимо обрисовать силуэт позиции с фотографии по примеру силуэта с логотипа в украинском стиле. в векторном формате украинском стиль: один силуэт - голубой, второй - ...Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт9 лет назад
Закупаю в пабликах вк посты и размещаю их. Тематика постов: Подборка подарков женщинам на 8 марта. Размещаюсь в пабликах с мужской аудиторией. Нужно создать/нарисовать/взять(должна быть не заезженной)/найти картинку(должна быть не заезженной), чтобы она хорошо ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо перевести карандашный эскиз в вектор и раскраситьИллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется разработать постер для сайта на основе уже имеющегося фотоматериала заказчика. Стиль постера - Баухаус + 70е (по цветовой гамме и исполнению). На выходе хайрез в .psd (в слоях). Нужен графический дизайнер, который имеет опыт ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Разработать макет баннера в векторе, размер: ширина-100, высота-150 это видимая часть, плюс сделать допуски по 5 см с каждой стороны. Тематика: детский Монтессори центр. На баннере должно присутствовать: -логотип -перечень услуг (список ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад