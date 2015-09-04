pserebryakov

Ищем подрядчика по разработке интернет-магазина на Битриксе под ключ, от отрисовке дизайна, до его запуска. Важно учесть что в карточке каждого товара нужно будет делать выбор вкусов. Плюс достаточно большой набор фильтров ...
Оказываемые услуги:
- SMM продвижение сообществ в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Мой Мир, Instagram.
- SEO продвижение сайтов в поисковых системах Яндекс и Google;
- Контекстная реклама в Яндекс Директ, Google Adwords, Target Mail;
- Дизайн и разработка сайтов;
- Креатив и его реализация;
- Агенты влияния на форумах и блогах;
- PR продвижение;
- Мониторинг упоминаний - 6 систем мониторинга;
- Usability для сайтов и страниц;
- Видео продакшен и написание сценариев для рекламных роликов;
- Медийная реклама и агентские скидки;
- Написание сценариев для сериалов, фильмов, ситкомов.
Место расположение:
ООО "Снегири Медиа" 117545, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе дом 129 корпус 2 3 этаж. БЦ "Варшавский"
Контакты:
+7 495 120-07-97
+7 909 690-21-66
- Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть ряд проектов по работе с API с различными ресурсами, ищем профессионала.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Создание и размещение на сайте yml-файлаПоисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо: 1. Связать сайт клиента с amocrm - загрузка заявок на сайте. 2. Связать сервис callback с amocrm 3. Связать calltraking с amocrm 4. Выгрузка из amocrm всей статистики в google ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Контент = изображение + текст, подробности можно обсудить лично. Есть бриф.Копирайтинг20 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна серьезная инфографика, аналогичная этому примеру по качеству и стилю: https://www.behance.net/gallery/6659287/Agricultural-infographics Идея есть и будет отправлена после согласования сроков и стоимости работы. Просьба указать стоимость, срок, портфолио. Дедлайн до вечера субботы 27 февраля. Пост ...Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Идея есть и будет отправлена после согласования сроков и стоимости работы. Просьба указать стоимость, срок, портфолио. Дедлайн до вечера субботы 27 февраля. Пост оплата по согласованию скетча.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен9 лет назад
Исходный файл - готовая презентация с иллюстрациями и прочими объектами не требует правок. Формат файла .indd (индизайн). Нужно подобрать шрифты и заверстать готовый текст в эту презентацию именно в .indd (индизайн). Презентация из 26 страниц; текста не ...Презентации6 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо: - Переделать кнопки на сайте - Переделать форму записи - Внести новую коллекцию на сайт и еще по мелочи работ.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
На текущий момент необходимо внести seo правки на сайт. CMS BitrixВеб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть ряд правок текущего сайта с переработкой его структуры и многими другими доработками. Сайт на UMI, готовы оперативно запускать в работу проект.HTML-верстканет заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт на Битриксе, задача адаптировать его под мобильные устройства и планшеты.HTML-верстка11 заявокЗакрыт10 лет назад
Проект https://instagram.com/topdeti_com, нужно срочно в рамках 2х часов составить 10 постов (текст + фото/картинка) Сайт с фотографиями: http://topdeti.com Из 10 постов: 2 поста- обувь (1 пост про детскую, второй ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $80
Отрисовка согласно подробному ТЗ авватара группы, и вики-меню и 5 внутренних и 1 внешней страницы + отрисовка 5 шаблонов для контента в группе (тоже есть ТЗ). Вместе с желанием участвовать прошу прислать портфолио с аналогичной ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищу хорошего специалиста по Seo-продвижению, для вывода сайта из-под фильтра пингвин и для комплексного продвижения сайта. Всю подробную информацию готов отправить.Поисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт10 лет назад
Перевести 2 короткие презентации по 5-6 слайдов на английский язык. Всего символов примерно до 3500.Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен качественный дизайнер и креативный для реализации нестандартных баннеров - креативных. Задача - отрисовать баннер для Facebook для автодилера.Баннеры16 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется выводить семантическое ядро в ТОП 10, работа на постоянной основе, все вводные готовы предоставить.Поисковые системы (SEO)31 заявкаЗакрыт10 лет назад
Все макеты дизайна готовы, Cms куплена, Нужно все грамотно сверстать и где требуется программинг - выполнить его.HTML-верстка10 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо внести правки на текущий LandingHTML-верстка12 заявокЗакрыт10 лет назад