pserebryakov

Павел pserebryakov

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Рекламное агентство SNEGIRI Media

Оказываемые услуги:

- SMM продвижение сообществ в социальных сетях Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, Мой Мир, Instagram.

- SEO продвижение сайтов в поисковых системах Яндекс и Google;

- Контекстная реклама в Яндекс Директ, Google Adwords, Target Mail;

- Дизайн и разработка сайтов;

- Креатив и его реализация;

- Агенты влияния на форумах и блогах;

- PR продвижение;

- Мониторинг упоминаний - 6 систем мониторинга;

- Usability для сайтов и страниц;

- Видео продакшен и написание сценариев для рекламных роликов;

- Медийная реклама и агентские скидки;

- Написание сценариев для сериалов, фильмов, ситкомов. 

Место расположение:

 ООО "Снегири Медиа" 117545, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе дом 129 корпус 2 3 этаж. БЦ "Варшавский" 

Контакты:

+7 495 120-07-97

+7 909 690-21-66

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$7
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Отзывы фрилансеров

ketrin3
34 года
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$7
10 баллов
9 лет назад
Срочно, нужен хороший иллюстратор на отрисовку скетча
Очень приятно было сотрудничать . Задача поставлена четко и понятно . Оплата моментальная . Рекомендую
Спасибо, Екатерине, она очень выручила по срокам и прекрасно поняла задачу. Рекомендуем для сотрудничества!
Ответный отзыв
bnm743ld
Алексей 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$8
10 баллов
10 лет назад
Презентация на тему интернет-маркетинга
Чёткая постановка задания, приятное общение, оплата без задержек. Рекомендую!
Александр сработал быстро и качественно, рекомендую.
Ответный отзыв
delsan
44 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Баннеры под социальные сети, есть ТЗ
Хорошо поставленная задача, всегда на связи, оплата в срок С Павлом приятно сотрудничать, рекомендую!
Александру спасибо за соблюдение сроков и постоянное нахождение на связи. Выручил со срочным проектом.
Ответный отзыв
fafle
Роман 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Доработки сайта на joomla
Joomla
Сотрудничеством доволен.
Сделано все быстро, качественно и с большой ответственностью, что редко всретишь сейчас. Спасибо!
Ответный отзыв
masba
38 лет
12 лет в сервисе
Была
2 дня назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Наполнение сайта (система Битрикс)
Спасибо за сотрудничество!
Спасибо за выполненную работу, все очень быстро качественно и ответственно! Рекомендую!
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