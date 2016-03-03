Нужен хороший копирайтер для написания контента в соцсети

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Закрыт20 заявок298 просмотров

Контент = изображение + текст, подробности можно обсудить лично. Есть бриф.

9 лет назад
pserebryakov
Павел 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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