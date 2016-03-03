Требуется исполнитель для написания статей. Предпочтение кандидату со своей командой. На данный момент нужно выполнить порядка 300 статей на тему образования и строительства. Тексты должны быть без грамматических и пунктуационных ошибок! Указывайте реальные ...
Копирайт для медицинского магазина
Нужно написать 20 статей, основные темы:
Рекомендаций по использованию медицинской техники.
Статьи и обзоры медицинских товаров.
Нужен опыт в медицине или медицинское образование.
Объем 30 - 60к. знаков.
Пожалуйста, указывайте стоимость 1000 знаков в ответах.
Спасибо.
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