Копирайт для медицинского магазина

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Закрыт16 заявок198 просмотров

Нужно написать 20 статей, основные темы:

Рекомендаций по использованию медицинской техники. 

Статьи и обзоры медицинских товаров. 

Нужен опыт в медицине или медицинское образование. 

Объем 30 - 60к. знаков. 

Пожалуйста, указывайте стоимость 1000 знаков в ответах.

Спасибо. 

9 лет назад
Alexey_
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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