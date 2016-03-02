Написание статей

написать до 7 марта 12 текстов (они нужны именно к 7му), а затем еще 18 текстов до 18го Марта.

В каждой статье грамотно разместить 1-2 ссылки на сайт рекламодателя (список будет исполнителю).

Тематика:

1. запчасти для телефонов, телевизоров, холодильников, стиральных машин и т.д.

2. электро- и бензоинструмент

3. свадебные платья

4. салон красоты

5. накрутка в соцсетях

Объемы каждой статьи 2500 збп.

Стоимость заказа 45WMZ. Приступить нужно сегодня, прямо сейчас. И к вечеру выдать хотя бы одну пробную статью.