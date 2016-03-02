Написание специализированных статей - Автомобили

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Закрыт5 заявок164 просмотра

Требуется опытный автор для написания 10 уникальных статей на автомобильную тематику с размещением на форуме.

Объем от 2000 до 5000 символов + иллюстрация.

Темы: ремонт авто, выбор запчастей, опыт использования(проблемы и решения).

Покажите свои работы в этой сфере.

Укажите цену за 1000 знаков.

Проверка уникальности text.ru

Написание статей
9 лет назад
zryndin
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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