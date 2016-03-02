Нужна статья на 2000 знаков.

Требуется сделать рерайт простых новостных текстов из одного источника. Первоначальный заказ около 15-20 новостей, которые необходимо будет сделать в течение 2-3 дней. В дальнейшем возможно постоянное сотрудничество. Источник новостей дам. Темы простые, тексты пишутся легко. ...