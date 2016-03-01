Нужен человек для рерайта материалов (пошаговые рецепты). Основное требование к рерайту качественный и уникальный текст (уникальность текста будет проверяться программой Advego Plagiatus). Условия работы следующие: 1. Фрилансеру будет предоставлен доступ к ...
Текст для одностраничного сайта
Необходимо наполнить одностраничный сайт текстом. Общее количество символом 3000-4000.
Тематика - строительная. Бизнес связан с внутренней отделкой дома мрамором и гранитом под ключ.
Landing page состоит из экранов.
Присылайте свои расценки и опыт написания в данной сфере.
Заранее благодарен.
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