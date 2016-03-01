Ряд статей для сайта веб-студии

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок213 просмотров

Добрый день! Требуется написать ряд качественных, хороших статей для сайта веб-студии. Тематика: лендинги, интернет-магазины, налоговая отчётность. Подробности в личной переписке.

Основные требования:

  • грамотность,
  • знание темы,
  • никакой воды,
  • уникальность не менее 95%,
  • интересное содержание (чисто информационные статьи не подойдут, нужны ЖИВЫЕ тексты, общение с читателями),
  • ответственность (затягивание сроков - минус 1 к карме).
Готов заплатить 40-70 рублей за 1000 знаков без пробелов. Чем выше качество текста, тем больше готов платить.

Если вы на 100% уверены в том, что сумеете выполнить эти требования, то готов рассмотреть вашу заявку. Нацелен на долгосрочное сотрудничество.

9 лет назад
Sergion87
Сергей 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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