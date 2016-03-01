Ряд статей для сайта веб-студии

Добрый день! Требуется написать ряд качественных, хороших статей для сайта веб-студии. Тематика: лендинги, интернет-магазины, налоговая отчётность. Подробности в личной переписке.

Основные требования:

грамотность,

знание темы,

никакой воды,

уникальность не менее 95%,

интересное содержание (чисто информационные статьи не подойдут, нужны ЖИВЫЕ тексты, общение с читателями),

ответственность (затягивание сроков - минус 1 к карме).

Готов заплатить 40-70 рублей за 1000 знаков без пробелов. Чем выше качество текста, тем больше готов платить.

Если вы на 100% уверены в том, что сумеете выполнить эти требования, то готов рассмотреть вашу заявку. Нацелен на долгосрочное сотрудничество.