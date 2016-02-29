Нужен копирайт - продающий текст на Главную страницу сайта (~2,5к символов) по тематике "Профессиональная Косметика и аксессуары для Волос бренда Estel" От исполнителя Конечная цена сразу за весь объём текста.
SEO-копирайт медицина
Нужны 5-6 статей по медицинской тематике. Есть СЯ. На выходе хочу статьи для людей + title + description
Цена 60 рублей за 1000 символов.
Для начала 30 000 символов как раз 5-6 статей
Заявки фрилансеров
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